Spalletti sempre più vicino alla Juve firma nelle prossime ore

29 ott 2025

Sarà Luciano Spalletti il successore di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Dopo l’incontro con il direttore generale Damien Comolli, secondo quanto si apprende, le parti hanno trovato l’accordo per un’intesa fino a giugno, con rinnovo di contratto automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Da limare solo gli ultimi dettagli prima della firma sul contratto, prevista nelle prossime ore. Spalletti potrebbe dirigere il suo primo allenamento alla Continassa già nella giornata di giovedì.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

