Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus Romano | Accordo raggiunto

La Juventus ha scelto il suo nuovo allenatore: Luciano Spalletti sarà il successore di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Dopo giorni di contatti e riflessioni, il club ha deciso di puntare sull’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, considerato il profilo ideale per rilanciare la squadra dopo un avvio di stagione altalenante. L’esperienza, la competenza tattica e la capacità di valorizzare il gruppo sono state le qualità che hanno convinto la dirigenza a virare su di lui. Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, le parti hanno raggiunto un accordo fino a giugno 2026, con opzione di prolungamento legata al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

