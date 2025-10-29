Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus contratto fino a giugno e rinnovo con Champions

Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico della Juventus al posto dell'esonerato Igor Tudor. L'ex ct della Nazionale e la dirigenza bianconera hanno trovato l'accordo per un contratto fino a giugno e con il rinnovo automatico di una stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L'allenatore toscano già domani potrebbe essere a Torino per chiudere l'accordo. Il dg della Juve Damien Comolli e il director of football strategy Giorgio Chiellini hanno deciso di puntare su Spalletti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, contratto fino a giugno e rinnovo con Champions

Contenuti che potrebbero interessarti

Yildiz il nuovo Kvara, Vlahovic alla Osimhen: nasce la Juventus di Spalletti (CorSport) Sarà 4-3-3 o 4-2-3-1? Koopmeiners la chiave che può modificare il modulo nella stessa gara, aleggiando tra mezzala e trequarti senza dare riferimenti. https://www.ilnapolis Vai su Facebook

È fatta: #Spalletti è il nuovo allenatore della #Juventus // Done deal: Spalletti is the new coach of Juventus @ilbianconerocom - X Vai su X

Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus, contratto fino a giugno e rinnovo con Champions - Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico della Juventus al posto dell'esonerato Igor Tudor. Lo riporta iltempo.it

Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta - Crede, soprattutto, che questa versione bianconera sia addiri ... Si legge su msn.com

Juventus, Spalletti sarà nuovo allenatore: oggi la firma - Secondo le ultime news riportate da SkySport, l'ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Nazionale, firmerà oggi, mercoledì 29 ottobre, il contr ... msn.com scrive