Spalletti nuovo allenatore della Juventus | contratto da 3mln e rinnovo in caso di Champions il tecnico a Torino firma attesa nelle prossime ore

La giornata di ieri ha chiarito definitivamente il quadro. Sotto la regia del futuro ad Comolli, la Juventus ha incontrato prima Spalletti e poi Raffaele Palladino, sostenuto dal direttore tecnico François Modesto. Ma non c’è mai stata una vera partita: Spalletti, deciso e motivato, ha convinto tutt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spalletti nuovo allenatore della Juventus: contratto da 3mln e rinnovo in caso di Champions, il tecnico a Torino, firma attesa nelle prossime ore

