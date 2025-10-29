Spalletti l’aggiustatutto | i precedenti subentrato in carriera

Panorama.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha una storia professionale certificata da. aggiustatutto. Per quattro volte nel corso della sua carriera è stato chiamato al capezzale di squadre in difficoltà e per quattro volte ha raggiunto l’obiettivo che gli era stato dato. Anzi, è riuscito spesso a fare anche meglio del previsto e in alcune di queste situazioni si è guadagnato sul campo la conferma in panchina o un avanzamento di status. Ora tocca alla Juventus, ereditata da Tudor fuori dalla zona Europa anche se siamo soltanto all’alba di una stagione lunga e che deve esprimere i suoi risultati e valori. In ogni caso, i precedenti smentiscono la tesi secondo cui l’ex ct della nazionale è un “giochista” che come tale ha bisogno di tanto tempo per radicarsi all’interno di uno spogliatoio. 🔗 Leggi su Panorama.it

spalletti l8217aggiustatutto i precedenti subentrato in carriera

© Panorama.it - Spalletti l’aggiustatutto: i precedenti subentrato in carriera

Altri contenuti sullo stesso argomento

spalletti l8217aggiustatutto precedenti subentratoJuve, Spalletti ha imparato come subentrare in corsa: i precedenti. E ha l’abbonamento al posto Champions - Stagione 1993/94: Spalletti è ancora un giocatore dell’Empoli, ma a causa di u ... Secondo ilfattoquotidiano.it

spalletti l8217aggiustatutto precedenti subentratoLuciano Spalletti, carriera e vittorie dell'allenatore - Sarà la nona squadra italiana del mister di Certaldo che ha allenato anche in Russia ed è reduce ... Lo riporta sport.sky.it

spalletti l8217aggiustatutto precedenti subentratoJuventus, com'è andato Spalletti quando è subentrato a stagione in corso: i precedenti con Udinese e Roma - Se Spalletti diventerà il nuovo allenatore della Juventus sarebbe la terza volta che inizia a stagione in corso. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti L8217aggiustatutto Precedenti Subentrato