Spalletti l’aggiustatutto | i precedenti subentrato in carriera

Luciano Spalletti ha una storia professionale certificata da. aggiustatutto. Per quattro volte nel corso della sua carriera è stato chiamato al capezzale di squadre in difficoltà e per quattro volte ha raggiunto l’obiettivo che gli era stato dato. Anzi, è riuscito spesso a fare anche meglio del previsto e in alcune di queste situazioni si è guadagnato sul campo la conferma in panchina o un avanzamento di status. Ora tocca alla Juventus, ereditata da Tudor fuori dalla zona Europa anche se siamo soltanto all’alba di una stagione lunga e che deve esprimere i suoi risultati e valori. In ogni caso, i precedenti smentiscono la tesi secondo cui l’ex ct della nazionale è un “giochista” che come tale ha bisogno di tanto tempo per radicarsi all’interno di uno spogliatoio. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Spalletti l’aggiustatutto: i precedenti subentrato in carriera

