Spalletti | la Juventus riparte da lui

Giovedì la Juventus presenterà il nuovo allenatore Luciano Spalletti. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Spalletti: la Juventus riparte da lui

Approfondisci con queste news

Manca sempre meno, ma ormai ci siamo: Luciano Spalletti alla Juventus è solo questione di ore ? #Spalletti #Juventus Vai su Facebook

La #Juventus a Luciano #Spalletti: atteso a Torino per la firma, ufficiale nelle prossime ore. - X Vai su X

Spalletti allenerà la Juve: durata del contratto, cifre e com'è arrivato l'accordo - La Juventus riparte da Luciano Spalletti e Spalletti, dopo la delusione azzurra, riparte dalla Juventus: la giornata di ieri sera è stata decisiva per l'avvicinamento che culminerà oggi nella firma e ... Secondo msn.com

Spalletti diretta, la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti LIVE - Dopo l'incontro con Comolli di ieri, l'ex ct firmerà il proprio contratto con il club bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it

Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta - Crede, soprattutto, che questa versione bianconera sia addiri ... msn.com scrive