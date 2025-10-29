Spalletti Juventus tutto pronto per l’inizio della nuova era Il tecnico ha detto sì ed oggi sarà in tribuna I dettagli del contratto che firmerà nelle prossime ore

Spalletti Juventus: il nuovo condottiero bianconero pronto alla rinascita. I bianconeri ripartono dal tecnico toscano con l'obiettivo di raggiungere traguardi importanti. La Juventus ha scelto il suo nuovo leader: Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero. Dopo 48 ore di intense valutazioni e un lungo vertice tenutosi a Milano tra Damien Comolli e Giorgio

La #Juventus a Luciano #Spalletti: atteso a Torino per la firma, ufficiale nelle prossime ore. - X Vai su X

?Luciano Spalletti si avvicina sempre più a essere il nuovo allenatore della Juventus. Dopo i contatti andati in scena oggi con il direttore generale bianconero Comolli, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è ormai il prescelto per la panchina del club. No - facebook.com Vai su Facebook

Tuttosport - Spalletti-Juventus, il nodo staff e le prime reazioni dei giocatori: 'Vlahovic è felice' - Con la convinzione di avere a disposizione una squadra forte, in grado di vincere in poco tempo. Riporta ilbianconero.com

Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta - Crede, soprattutto, che questa versione bianconera sia addiri ... Da tuttosport.com

Luciano Spalletti alla Juventus: accordo annuale con rinnovo automatico in caso di Champions League - Luciano Spalletti alla Juventus: accordo annuale con rinnovo automatico in caso di Champions League, ne parla Gazzetta. tuttojuve.com scrive