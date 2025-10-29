Spalletti Juventus Ravezzani promuove la scelta della dirigenza | Operazione tardiva ma tecnicamente perfetta È il più vincente su piazza! – FOTO

Spalletti Juventus, il giornalista Fabio Ravezzani ha promosso così la scelta della dirigenza di affidare a lui la panchina bianconera. Una scelta « tardiva », ma « tecnicamente perfetta ». L’analisi del giornalista Fabio Ravezzani sull’imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è un mix di realismo e speranza. L’opinionista promuove a pieni voti la decisione della dirigenza bianconera, pur sottolineando come arrivi in un momento di grande difficoltà. Va riconosciuto che la scelta di Spalletti in questi termini è un’operazione tardiva ma tecnicamente perfetta della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

