Spalletti Juventus l’accordo per il nuovo allenatore è sempre più vicino | ha detto sì questa formula Si chiude dopo l’Udinese | i dettagli

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juventus, l’accordo per il nuovo allenatore è sempre più vicino: le ultimissime sul tecnico. La Juventus stringe per il nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il casting per la panchina bianconera è entrato nella fase decisiva e, come riporta Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare la nuova guida tecnica. L’ex Commissario Tecnico ha incontrato Damien Comolli, aprendo in modo significativo alla formula contrattuale proposta dal club. Secondo la ricostruzione, in giornata Comolli si è confrontato a lungo anche con Giorgio Chiellini, rientrato alla Continassa dopo un’attività istituzionale a Riad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

