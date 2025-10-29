Spalletti Juventus Chiellini è stato l’ago della bilancia | il retroscena sulla scelta del nuovo allenatore Dal contratto all’ingaggio | tutto quello che c’è da sapere
Spalletti Juventus, Chiellini è stato l’ago della bilancia: i dettagli e tutti i retroscena sulla scelta del club. Il casting per la panchina della Juventus si chiude con il nome che tutti si aspettavano: Luciano Spalletti. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale è il prescelto per sostituire Igor Tudor, esonerato ieri dopo l’ottava partita senza vittorie. La dirigenza bianconera ha lavorato a ritmi serrati e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo è stato raggiunto sulla base di una formula contrattuale molto specifica, che l’allenatore ha accettato con entusiasmo. A sbloccare definitivamente la situazione, confermando l’indirizzo e il nome, è stato un uomo che incarna lo spirito della Vecchia Signora: Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
La #Juventus a Luciano #Spalletti: atteso a Torino per la firma, ufficiale nelle prossime ore. - X Vai su X
?Luciano Spalletti si avvicina sempre più a essere il nuovo allenatore della Juventus. Dopo i contatti andati in scena oggi con il direttore generale bianconero Comolli, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è ormai il prescelto per la panchina del club. No - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta - Crede, soprattutto, che questa versione bianconera sia addiri ... tuttosport.com scrive
Spalletti-Juve, I dettagli del contratto e il ruolo di Chiellini, Palladino a confronto - Il contratto di Spalletti prevede una durata fino a giugno 2026, con possibilità di estensione automatica ... Riporta tuttojuve.com
Juve, Spalletti ci crede: colloquio decisivo con Chiellini e via libera della proprietà - Juve, Spalletti ci crede: colloquio decisivo con Chiellini e via libera della proprietà Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il titolo principale in prima pagina ... Scrive tuttojuve.com