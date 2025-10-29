Spalletti Juventus Chiellini è stato l’ago della bilancia | il retroscena sulla scelta del nuovo allenatore Dal contratto all’ingaggio | tutto quello che c’è da sapere

Spalletti Juventus, Chiellini è stato l’ago della bilancia: i dettagli e tutti i retroscena sulla scelta del club. Il casting per la panchina della Juventus si chiude con il nome che tutti si aspettavano: Luciano Spalletti. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale è il prescelto per sostituire Igor Tudor, esonerato ieri dopo l’ottava partita senza vittorie. La dirigenza bianconera ha lavorato a ritmi serrati e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo è stato raggiunto sulla base di una formula contrattuale molto specifica, che l’allenatore ha accettato con entusiasmo. A sbloccare definitivamente la situazione, confermando l’indirizzo e il nome, è stato un uomo che incarna lo spirito della Vecchia Signora: Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

