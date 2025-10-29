Spalletti – Juventus a breve l’ufficialità

Gbt-magazine.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti vicinissimo alla firma con la Juventus. Lui e la dirigenza della Juventus hanno trovato l’accordo sulla base di un  contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo  in caso di  qualificazione  alla prossima Champions League.  Spalletti e la sua futura squadra. In attesa di vederlo sul campo, ecco  le prime ipotesi  di Juventus di Spalletti secondo SkySport.  La difesa a 4  dovrebbe essere il punto di partenza, poi  molto ruoterà attorno alla posizione in campo di Kenan Yildiz. Potrebbe essere defilato sulla sinistra ‘alla Kvara’ nel Napoli versione Spalletti, oppure trequartista in un 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

spalletti 8211 juventus a breve l8217ufficialit224

© Gbt-magazine.com - Spalletti – Juventus, a breve l’ufficialità

Contenuti che potrebbero interessarti

spalletti 8211 juventus brevePerché Spalletti ha cambiato idea e allenerà la Juve anche se disse “dopo Napoli mai più in Italia” - Le condizioni del contratto proposte dalla Juve e accettate dal tecnico ribadiscono la fortissima volontà dell'ex ct di "rimettere un po' di cose ... Secondo fanpage.it

Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Come scrive calciomercato.it

Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti 8211 Juventus Breve