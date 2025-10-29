Spalletti – Juventus a breve l’ufficialità

Luciano Spalletti vicinissimo alla firma con la Juventus. Lui e la dirigenza della Juventus hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti e la sua futura squadra. In attesa di vederlo sul campo, ecco le prime ipotesi di Juventus di Spalletti secondo SkySport. La difesa a 4 dovrebbe essere il punto di partenza, poi molto ruoterà attorno alla posizione in campo di Kenan Yildiz. Potrebbe essere defilato sulla sinistra ‘alla Kvara’ nel Napoli versione Spalletti, oppure trequartista in un 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Spalletti – Juventus, a breve l’ufficialità

Contenuti che potrebbero interessarti

Manca sempre meno, ma ormai ci siamo: Luciano Spalletti alla Juventus è solo questione di ore ? #Spalletti #Juventus Vai su Facebook

In bocca al lupo a Luciano #Spalletti che proverà a dare una svolta a @juventusfc in grande difficoltà. Ha vinto con @sscnapoli uno scudetto fantastico che si è tatuato sulla pelle, e proverà a imitare #Conte che, non nascondendo mai il suo DNA juventino, ha t - X Vai su X

Perché Spalletti ha cambiato idea e allenerà la Juve anche se disse “dopo Napoli mai più in Italia” - Le condizioni del contratto proposte dalla Juve e accettate dal tecnico ribadiscono la fortissima volontà dell'ex ct di "rimettere un po' di cose ... Secondo fanpage.it

Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Come scrive calciomercato.it

Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Si legge su calciomercato.it