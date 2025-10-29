Spalletti-Juve ultime news in diretta sul nuovo allenatore | oggi firma quanto guadagna

29 ott 2025

La Juventus ha scelto Luciano Spalletti quale nuovo allenatore: nella giornata odierna ci sarà la firma del contratto, atteso l'annuncio ufficiale. Intesa totale su durata dell'accordo (fino a giugno ma con rinnovo automatico in caso di zona Champions) e stipendio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

spalletti juve ultime newsSpalletti-Juve, ultime news in diretta sul nuovo allenatore: oggi firma, quanto guadagna - La Juventus ha scelto Luciano Spalletti quale nuovo allenatore: nella giornata odierna ci sarà la firma del contratto, atteso l'annuncio ufficiale ... Secondo fanpage.it

spalletti juve ultime newsJuve-Spalletti, le news sul nuovo allenatore in diretta: colloquio positivo, Comolli ha incontrato anche Palladino, ore decisive - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. Secondo fanpage.it

spalletti juve ultime newsSpalletti Juve (Sky), si viaggia spediti verso la fumata bianca! È l’ex ct della Nazionale il prescelto per prendere il posto di Tudor: le ultime - Spalletti Juve, Sky Sport conferma: l’ex CT ha superato la concorrenza, si lavora agli ultimi dettagli per l’annuncio imminente Il casting è finito, la scelta è fatta. Secondo juventusnews24.com

