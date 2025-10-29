Spalletti Juve tutto in famiglia | dal figlio avvocato a quello scout già in bianconero Il trio si riunirà a Torino

Spalletti Juve: il tecnico in arrivo ha un figlio avvocato che cura i suoi interessi e un altro che lavora già per il club come scout. La Juventus si prepara ad accogliere Luciano Spalletti come nuovo allenatore dopo l’esonero di Igor Tudor, ma l’arrivo del tecnico di Certaldo a Torino potrebbe trasformarsi in un vero e proprio affare di famiglia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, due dei figli di Luciano Spalletti sono già attivamente coinvolti nel mondo del calcio, con il trio che si appresta a “riunirsi con la Torino bianconera come ombelico del mondo”. I due figli, Samuele e Federico, sono figure molto presenti e influenti, seppur in ruoli diversi, nella carriera del padre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve, tutto in famiglia: dal figlio avvocato a quello scout già in bianconero. Il trio si riunirà a Torino

