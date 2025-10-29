Spalletti Juve Sky l’allenatore firmerà domani il contratto con i bianconeri | dalla durata all’opzione in caso di qualificazione in Champions Gli aggiornamenti

Spalletti Juve (Sky), l’allenatore firmerà domani il contratto con i bianconeri: le ultime novità sulle mosse del club. La Juventus ha il suo nuovo condottiero. La caccia al successore di Igor Tudor è finita: il prescelto è Luciano Spalletti. Dopo 48 ore di trattative serrate e “colloqui di lavoro”, la dirigenza bianconera ha sciolto le riserve e ha trovato l’accordo con l’ex Commissario Tecnico. A svelare i dettagli e le tempistiche dell’operazione è l’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti. L’affare è in dirittura d’arrivo: la firma è attesa per domani. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la società aveva affidato la panchina ad interim a Massimo Brambilla (che guiderà la squadra stasera contro l’Udinese), prendendosi qualche ora per la scelta definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

