Spalletti Juve sarà lui il nuovo allenatore dei bianconeri! I dettagli sul contratto e sulla firma in arrivo

Inter News 24 per l’ex ct della Nazionale. La Juventus ha finalmente trovato il suo nuovo allenatore. Dopo giorni di trattative serrate e un periodo di crisi culminato con otto partite senza vittoria, la dirigenza bianconera ha raggiunto l’accordo verbale con Luciano Spalletti. L’esonero di Igor Tudor è ormai destinato a essere rapidamente archiviato, con l’ex Commissario Tecnico dell’Italia e, tra le altre, allenatore di Napoli e Inter, pronto a sedersi sulla panchina della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Internews24.com

