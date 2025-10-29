Spalletti Juve, quando arriva l’ufficialità del nuovo allenatore? I prossimi passi, ecco cosa bisogna aspettarsi in casa bianconera. L’attesa è quasi finita, la fumata bianca è imminente. Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juve. La conferma arriva dall’inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà, che ha svelato i dettagli sulla tempistica dell’annuncio ufficiale: arriverà solo dopo la partita di questa sera contro l’Udinese. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Annuncio dopo Juve-Udinese: priorità alla concentrazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, quando verrà ufficializzato il nuovo allenatore? La rivelazione, ecco cosa bisogna aspettarsi attraverso questo motivo ‘particolare’