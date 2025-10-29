Spalletti Juve Ordine approva | La scelta è convincente per questo motivo è una garanzia Tudor non è l’unico responsabile Il problema fondamentale è…

Spalletti Juve, Ordine approva la scelta del club sul possibile nuovo allenatore dei bianconeri: tutte le parole. La Juventus ha scelto Luciano Spalletti per uscire dalla crisi nerissima e chiudere la parentesi (costosa) di Igor Tudor. Una decisione forte, arrivata dopo otto partite senza vittorie, che ora attende solo l’ufficialità. A commentare la scelta della dirigenza bianconera è il giornalista Franco Ordine che, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha promosso senza riserve la scelta dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, definendolo l’uomo perfetto per il momento storico che sta vivendo il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

