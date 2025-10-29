Spalletti Juve firme in arrivo! Ecco cosa manca per l’inizio di una nuova era in bianconero Le ultimissime
Spalletti Juve: tutto pronto per le firme! La nuova era bianconera è ai blocchi di partenza. Tutti i dettagli La ricerca è finita: la Juventus ha scelto il suo nuovo condottiero. Luciano Spalletti prenderà il posto di Igor Tudor sulla panchina bianconera. A dare la notizia è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Spalletti alla Juve è un matrimonio win-win scritto da tempo e che nemmeno “Don Rodrigo De Laurentiis” è riuscito ad evitare A cura di Jvan Sica Vai su Facebook
Serie A, la classifica degli stipendi degli allenatori con l'imminente arrivo di Spalletti alla Juve: Antonio Conte (Napoli) – 8 milioni di euro netti Massimiliano Allegri (Milan) – 5 milioni di euro netti Gian Piero Gasperini (Roma) – 5 milioni di euro netti Vincenzo Ital - X Vai su X
Moretto: "Juventus, firma in arrivo per Spalletti: contratto approvato" - Gli accordi tra il tecnico di Certaldo e il club bianconero sono ormai stati trovati e manca solo la firma ... Come scrive tuttojuve.com
Non solo Luciano Spalletti. Chiellini conferma l'imminente arrivo alla Juventus di un ds - Ha parlato brevemente dell'imminente arrivo alla Juventus di Luciano Spalletti, il dirigente Giorgio Chiellini. Secondo tuttomercatoweb.com
Juve, non solo Spalletti: Chiellini annuncia un altro arrivo - Giorgio Chiellini annuncia le novità in casa Juventus, chiedendo calma, quando ne parla a Dazn di Luciano Spalletti. calciomercato24.com scrive