Spalletti Juve firme in arrivo! Ecco cosa manca per l’inizio di una nuova era in bianconero Le ultimissime

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve: tutto pronto per le firme! La nuova era bianconera è ai blocchi di partenza. Tutti i dettagli La ricerca è finita: la Juventus ha scelto il suo nuovo condottiero. Luciano Spalletti prenderà il posto di Igor Tudor sulla panchina bianconera. A dare la notizia è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

spalletti juve firme in arrivo ecco cosa manca per l8217inizio di una nuova era in bianconero le ultimissime

© Calcionews24.com - Spalletti Juve, firme in arrivo! Ecco cosa manca per l’inizio di una nuova era in bianconero. Le ultimissime

Contenuti che potrebbero interessarti

spalletti juve firme arrivoMoretto: "Juventus, firma in arrivo per Spalletti: contratto approvato" - Gli accordi tra il tecnico di Certaldo e il club bianconero sono ormai stati trovati e manca solo la firma ... Come scrive tuttojuve.com

spalletti juve firme arrivoNon solo Luciano Spalletti. Chiellini conferma l'imminente arrivo alla Juventus di un ds - Ha parlato brevemente dell'imminente arrivo alla Juventus di Luciano Spalletti, il dirigente Giorgio Chiellini. Secondo tuttomercatoweb.com

spalletti juve firme arrivoJuve, non solo Spalletti: Chiellini annuncia un altro arrivo - Giorgio Chiellini annuncia le novità in casa Juventus, chiedendo calma, quando ne parla a Dazn di Luciano Spalletti. calciomercato24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Firme Arrivo