Spalletti Juve è fatta per il nuovo allenatore | l’ex CT ha detto sì e crede in questa squadra Decisivo l’incontro con Comolli e Chiellini Tutti i dettagli

Spalletti Juve, sarà lui l’erede di Tudor: contratto di 8 mesi con rinnovo automatico in caso di Champions. La Juventus ha il suo nuovo condottiero. Dopo una notte di riflessioni e 48 ore di casting serrato in seguito all’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera ha sciolto le riserve. Sarà Luciano Spalletti a guidare la squadra fuori dalla crisi. Come riportato da Tuttosport, l’accordo è stato raggiunto e la decisione è stata presa al termine di un vertice decisivo tenutosi ieri a Milano, a cui hanno preso parte Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, appena rientrato da Riad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

