Spalletti Juve è fatta per il nuovo allenatore | l’ex CT ha detto sì e crede in questa squadra Decisivo l’incontro con Comolli e Chiellini Tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, sarà lui l’erede di Tudor: contratto di 8 mesi con rinnovo automatico in caso di Champions. La Juventus ha il suo nuovo condottiero. Dopo una notte di riflessioni e 48 ore di casting serrato in seguito all’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera ha sciolto le riserve. Sarà Luciano Spalletti a guidare la squadra fuori dalla crisi. Come riportato da Tuttosport, l’accordo è stato raggiunto e la decisione è stata presa al termine di un vertice decisivo tenutosi ieri a Milano, a cui hanno preso parte Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, appena rientrato da Riad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve 232 fatta per il nuovo allenatore l8217ex ct ha detto s236 e crede in questa squadra decisivo l8217incontro con comolli e chiellini tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, è fatta per il nuovo allenatore: l’ex CT ha detto sì e crede in questa squadra. Decisivo l’incontro con Comolli e Chiellini. Tutti i dettagli

News recenti che potrebbero piacerti

spalletti juve 232 fattaSky Sport | Spalletti alla Juventus: &#232; fatta! Pronto alla firma, quando sarà ufficiale - Dopo l’esonero di Igor Tudor, Luciano Spalletti è diventato il principale candidato per la ... Da fantamaster.it

spalletti juve 232 fattaSpalletti Juve, apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club! Dal contratto agli altri nomi per il post Tudor: tutto quello che c’&#232; da sapere - Spalletti Juve, apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club: tutte le novità sul futuro dell’allenatore Il casting per la panchina della Juventus entra nella sua fase più calda. Segnala juventusnews24.com

Juve, Spalletti non &#232; solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve 232 Fatta