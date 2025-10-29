Spalletti-Juve ci siamo | ora tocca ai giocatori Alibi finiti

Torino, 29 ottobre 2025 – Massimo Brambilla guiderà questa sera la Juventus contro l'Udinese da traghettatore, lui che è allenatore della Next Gen, tenendo in caldo la panchina per il nuovo tecnico, che corrisponde al nome di Luciano Spalletti. Dettagli in via di definizione con l’ex commissario tecnico della nazionale che dovrebbe firmare fino a giugno, a circa due milioni di euro, più rinnovo automatico in caso di Champions. Determinante il parere di Giorgio Chiellini, che ha lanciato la candidatura di Big Luciano in una volata a due con Raffaele Palladino, che invece era il nome di Francois Modesto (i due hanno lavorato a Monza ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spalletti-Juve, ci siamo: ora tocca ai giocatori. Alibi finiti

Approfondisci con queste news

+++ Spalletti alla Juventus Spuntano le cifre: ecco quanto guadagnerà! LO STIPENDIO http://bit.ly/47dhima Vai su Facebook

In bocca al lupo a Luciano #Spalletti che proverà a dare una svolta a @juventusfc in grande difficoltà. Ha vinto con @sscnapoli uno scudetto fantastico che si è tatuato sulla pelle, e proverà a imitare #Conte che, non nascondendo mai il suo DNA juventino, ha t - X Vai su X

Come giocherà la Juventus con Spalletti e chi ci guadagnerà di più tra i calciatori - Come giocherà la nuova Juventus di Luciano Spalletti: le novità tattiche, i due moduli già visti con Napoli e Roma e i giocatori che potrebbero trarne ... Segnala fanpage.it

Spalletti fa fuori un altro capitano, via Locatelli: scelto il sostituto - La Juventus ha deciso di affidarsi a Luciano Spalletti e ora per il tecnico toscano inizia una nuova avventura: già ci sono problemi con Locatelli. Da calciotoday.it

Spalletti, parla l'amico Siviero: "Stimolato e per nulla impaurito, giocherà a calcio e riporterà lo stile Juve smarrito. - "La Juventus sarebbe un apice per la sua carriera, così come la Nazionale o l'Inter. Come scrive tuttojuve.com