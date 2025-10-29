Spalletti Juve approvati i contratti e firme in arrivo | manca solo l’ufficialità e poi inizierà una nuova era in bianconero Tutti i dettagli

Spalletti Juve, approvati i contratti e firme in arrivo: gli aggiornamenti sul prossimo allenatore bianconero. Il casting è finito. La Juventus ha il suo nuovo allenatore: Luciano Spalletti è, di fatto, il successore di Igor Tudor. L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha confermato la chiusura positiva di una trattativa lampo, condotta con decisione dalla dirigenza bianconera nelle ultime 48 ore. L’accordo verbale è stato raggiunto e ora si è entrati nella fase puramente burocratica. La fumata bianca è a un passo. Mentre la squadra, guidata dal traghettatore Massimo Brambilla, scendeva in campo stasera contro l’Udinese per provare a scacciare la crisi (vittoria per 3-1), l’Amministratore Delegato (futuro) Damien Comolli e il Direttore Tecnico François Modesto erano al lavoro per chiudere l’operazione più importante: assicurare una nuova guida tecnica al club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

