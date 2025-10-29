Spalletti c’è l’accordo A breve l’annuncio e ora testa all’Udinese

La presentazione a Milano di uno spot pubblicitario girato insieme a Totti. E le inevitabili domande sulla sua possibile firma con la Juventus, attesa per oggi con relativo annuncio salvo clamorosi colpi di scena: «Ho voglia di rientrare – così ieri Luciano Spalletti -. Certo, si tratta di un grande club con una grande storia: tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore. Da parte mia, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente (ovvero dimenticare il fallimento con la Nazionale, ndc ). Attendo con serenità quello che succederà». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

