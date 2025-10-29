Spalletti c’è l’accordo A breve l’annuncio e ora testa all’Udinese
La presentazione a Milano di uno spot pubblicitario girato insieme a Totti. E le inevitabili domande sulla sua possibile firma con la Juventus, attesa per oggi con relativo annuncio salvo clamorosi colpi di scena: «Ho voglia di rientrare – così ieri Luciano Spalletti -. Certo, si tratta di un grande club con una grande storia: tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore. Da parte mia, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente (ovvero dimenticare il fallimento con la Nazionale, ndc ). Attendo con serenità quello che succederà». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Spalletti #Juventus Accordo vicinissimo: le ultime - X Vai su X
In serata – finalmente – è arrivato l’accordo di massima tra Luciano Spalletti e la Juventus. Un patto di pochi mesi, fino a giugno, ma con un filo che può allungarsi da solo, se arriveranno certi obiettivi. La Champions, tanto per dire: la frontiera minima del possi - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti tra l'incrocio arabo con Pioli e quelle suggestioni Juve che passano dal Mondiale per club - Dopo il no di Ranieri anche il nome di Pioli per qualche ora è stato di tendenza tra i social per la panchina azzurra. gazzetta.it scrive
Spalletti non esclude il ritorno immediato in panchina: Juve alla finestra dopo la risposta sibillina - Luciano Spalletti ha chiuso la sua avventura da commissario tecnico della Nazionale italiana con una sconfitta pesante in Norvegia e un esonero già annunciato prima ancora di ... Da fanpage.it