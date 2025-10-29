Spalletti allo Stadium per Juve-Udinese | presenza annunciata accordo chiuso con la Juventus

La Juventus si prepara ad accogliere ufficialmente Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la nomina temporanea di Massimo Brambilla per la gara di questa sera contro l’ Udinese (ore 18:30), tutto è ormai pronto per l’arrivo del nuovo tecnico. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sarà presente all’Allianz Stadium per assistere al match dalla tribuna, in attesa di assumere a tutti gli effetti la guida della squadra. Mentre Brambilla dirigerà la Juventus dalla panchina, Spalletti osserverà con attenzione la squadra che presto diventerà sua. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Spalletti allo Stadium per Juve-Udinese: presenza annunciata, accordo chiuso con la Juventus

