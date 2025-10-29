Spalletti alla Juventus ovvero basta con la solfa del tradimento | il professionismo non si studia a scuola?
Troppe assenze, troppe feste, troppi ponti. I tifosi del Napoli si sono fermati al “tradimento”. Il “professionismo” era in programma appena dopo le guerre puniche, ma la prof non ha fatto in tempo a spiegarlo. Per cui rieccoci qua, anno nuovo – 2025! – nuovo traditore: Luciano Spalletti alla Juve. Col segno della discordia sulla pelle, il benedetto tatuaggio e tutto il successivo mal che gliene incolse. E’ dall’esonero di Tudor che la litania ha preso a scorrere nelle chat cittadine: lo scudetto sull’avanbraccio, il simbolo dell’amore eterno, trafitto dalla peggio infedeltà di tutte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
