Spalletti alla Juventus Bruscolotti | Si è tatuato lo stemma del Napoli ma non è tradimento
(Adnkronos) – Luciano Spalletti, allenatore del terzo scudetto del Napoli, passa agli storici rivali della Juventus. "Io al suo posto non sarei mai andato al club bianconero. Io appartengo a un calcio dove esistevano le bandiere ma il calcio è cambiato quindi non sono sorpreso da questa scelta di Spalletti. Non è un dramma e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
L'annuncio di Spalletti alla Juventus non è ancora arrivato per un motivo Vai su Facebook
Spalletti-Juventus, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz? - X Vai su X
Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Scrive calciomercato.it
Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Secondo calciomercato.it
Bruscolotti risponde a Spalletti: "Inutile dire quelle scemenze. Osimhen? Girata la frittata" - Lo storico calciatore azzurro Giuseppe Bruscolotti, intervenuto nel corso di "Campania Sport" su Canale 21, si è scagliato contro mister Spalletti dopo le dichiarazioni su De Laurentiis rilasciate ... Da m.tuttomercatoweb.com