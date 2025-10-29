Spalletti alla Juventus Bruscolotti | Si è tatuato lo stemma del Napoli ma non è tradimento

(Adnkronos) – Luciano Spalletti, allenatore del terzo scudetto del Napoli, passa agli storici rivali della Juventus. "Io al suo posto non sarei mai andato al club bianconero. Io appartengo a un calcio dove esistevano le bandiere ma il calcio è cambiato quindi non sono sorpreso da questa scelta di Spalletti. Non è un dramma e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com