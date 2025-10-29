Spalletti alla Juve non è un tradimento ma un'ovvietà | solo i soldi possono battere i soldi

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti alla Juve è un matrimonio win-win scritto da tempo e che nemmeno “Don Rodrigo De Laurentiis” è riuscito ad evitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

spalletti juve 232 tradimentoSpalletti alla Juve non &#232; un tradimento ma un’ovvietà: solo i soldi possono battere i soldi - win scritto da tempo e che nemmeno “Don Rodrigo De Laurentiis” è riuscito ad evitare ... Si legge su fanpage.it

spalletti juve 232 tradimentoSpalletti alla Juventus, ovvero basta con la solfa del tradimento: il professionismo non si studia a scuola? - I napoletani fermi al tradimento di Spalletti, al "professionismo" non ci siamo mai arrivati. Secondo ilnapolista.it

spalletti juve 232 tradimentoSpalletti alla Juve, dal “tradimento” a “non c’&#232; altra strada”: le reazioni dei tifosi - Le reazioni dei tifosi di Napoli e Juventus alla notizia di un probabile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve 232 Tradimento