Spalletti alla Juve il magistrato-tifoso Visone | Aveva ragione De Laurentiis

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Luciano Spalletti nel suo libro aveva ritenuto quella clausola anti-Juventus improvvida, ma la previsione di Aurelio de Laurentiis non si è verificata integralmente soltanto perché la Juventus nel frattempo ha cacciato via Giuntoli, altrimenti sarebbe stata precisa al 100%". A dirlo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

spalletti juve magistrato tifosoSpalletti alla Juve, dal “tradimento” a “non c’è altra strada”: le reazioni dei tifosi - Le reazioni dei tifosi di Napoli e Juventus alla notizia di un probabile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Scrive ilnapolista.it

Juve, lo staff tecnico di Spalletti: tutti i collaboratori del nuovo allenatore - Al suo fianco ci sarà come sempre Marco Domenichini, storico vice di Spalletti pronto a guidare il lavoro di tutti i giorni ... Si legge su tag24.it

spalletti juve magistrato tifosoSpalletti-Juve, tifosi bianconeri "scontenti"? Il tecnico sarebbe troppo legato al Napoli - Molti tifosi della Juventus, nelle ultime ore, avrebbero manifestato il loro malcontento sulle varie piattaforme social per l'ingaggio, più che probabile, di Luciano Spalletti ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Magistrato Tifoso