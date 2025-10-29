Spalletti alla Juve garantisce Totti | Sarebbe un grande acquisto

Nel tardo pomeriggio la Juventus proverà a rialzarsi dopo i tre scivoloni dell’ultima settimana che sono costati la panchina a Igor Tudor e toccherà a Massimo Brambilla (in prestito dalla Next Gen) “traghettare“ i bianconeri per novanta minuti contro l’Udinese alla ricerca di una vittoria che manca dal 13 settembre. Ma sono anche ore “caldissime“ per capire chi, già da sabato a Cremona, sostituirà l’allenatore croato esonerato lunedì. In “pole position“ resta Luciano Spalletti (sarà all’Allianz), che ieri, prima dell’abbraccio storico con Francesco Totti a Milano, ha incontrato l’ad Darmien Comolli (a sua volta confrontatosi con Giorgio Chiellini) dando la propria disponibilità a firmare un contratto di 8 mesi con rinnovo automatico (tre milioni annui fino al 2028) in caso di qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spalletti alla Juve, garantisce Totti: "Sarebbe un grande acquisto"

Juve, Spalletti firma oggi: tutti i dettagli dell'accordo e del contratto - Attesa in giornata l'ufficialità per l'allenatore toscano: domani il primo allenamento, ma va completato lo staff

