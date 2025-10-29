Spalletti alla Juve | da Roma a Napoli successi e cadute di un uomo mai banale ma scomodo

Lucianone sta tornando. Dopo avere lasciato la Nazionale, dopo lo scudetto vinto a Napoli e quelli sfumati a Roma, mister Spalletti da Certaldo, toscano e viticoltore, complesso e mai banale, intelligente e rancoroso, sta per firmare con la Juventus. Pronto almeno un biennale fino al 2027 con l’obiettivo di riportare i bianconeri a un successo in campionato che manca dal 2020. Una vita da .mediano. Discreto calciatore, soprattutto ad Empoli, ma grande allenatore. Luciano Spalletti ha iniziato proprio ad Empoli e poi all’Udinese. Prima di passare alla Roma nel 2005. Quattro stagioni bellissime condite da secondi posti e rimpianti per almeno (il 2008) uno scudetto mancato, un calcio tra i più spettacolari d’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spalletti alla Juve: da Roma a Napoli, successi e cadute di un uomo mai banale ma scomodo

