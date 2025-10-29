Spalletti alla Juve Ci Siamo!

Gli aggiornamenti confermano che l'affare Spalletti alla Juventus è praticamente concluso e che l'ufficialità è imminente, segnando un cambio di rotta per la Vecchia Signora nel campionato 2025-2026.? L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Spalletti alla Juve, Ci Siamo!

Spalletti nuovo allenatore Juve: i dettagli del contratto e perché si è arrivati a questa scelta - Crede, soprattutto, che questa versione bianconera sia addiri ... Secondo msn.com

