Spal nessun alibi in casa dell’ultima Contro il Solarolo sarà testacoda
La Spal parte per Castel San Pietro (fischio d’inizio alle 20,30) con un obiettivo chiarissimo: non fare sconti al fanalino Solarolo avvicinandosi nel miglior modo possibile al big match di domenica sul campo del Mezzolara. Sulla carta, e probabilmente anche di fatto, il Solarolo è tra le formazioni più modeste del campionato. La squadra di Evangelisti non ha ancora vinto nemmeno una partita, e chiude la classifica a braccetto con il Pietracuta con un bilancio di cinque pareggi e quattro sconfitte. I ravennati puntano alla salvezza: non hanno particolari frecce al proprio arco, ma non vanno sottovalutati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
74' Colpo di scena al Pietro Zucchini di Budrio: Moretti viene lanciato in profondità ma viene trattenuto evidentemente dal neo entrato Garetti. Per l'arbitro nessun dubbio: punizione per la SPAL ed espulsione diretta.
SPAL - Anche dai giovani buone notizie Il fine settimana dei giovani Biancazzurri ha confermato l'avvio positivo di questa stagione sportiva. Omar El Kaddouri e la sua Under 17 continuano a vincere e a crescere in un campionato rivelatosi competitivo ed equi
