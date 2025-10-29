La Spal parte per Castel San Pietro (fischio d’inizio alle 20,30) con un obiettivo chiarissimo: non fare sconti al fanalino Solarolo avvicinandosi nel miglior modo possibile al big match di domenica sul campo del Mezzolara. Sulla carta, e probabilmente anche di fatto, il Solarolo è tra le formazioni più modeste del campionato. La squadra di Evangelisti non ha ancora vinto nemmeno una partita, e chiude la classifica a braccetto con il Pietracuta con un bilancio di cinque pareggi e quattro sconfitte. I ravennati puntano alla salvezza: non hanno particolari frecce al proprio arco, ma non vanno sottovalutati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, nessun alibi in casa dell’ultima. Contro il Solarolo sarà testacoda