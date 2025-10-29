Spagna Dana | a Valencia contestato governatore Mazon | Vergogna codardo
I reali di Spagna e il premier Pedro Sanchez hanno preso parte al Museo delle Scienze Príncipe Felipe, nella Città delle Arti e delle Scienze di Valencia a i funerali di Stato per le vittime della Dana a un anno dalla tragedia costata la vita a 237 persone. I familiari delle persone scomparse hanno inveito contro il governatore di Valencia, Carlos Mazon, che si è presentato alla commemorazione. “Vergognati, ratto, codardo”, hanno urlato, “ti burli di noi venendo qui”. Le associazioni dei familiari delle vittime avevano chiesto a Mazon di non essere presente alla cerimonia a Valencia, ma lui ha voluto comunque partecipare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
