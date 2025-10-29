Spacciavano in luoghi strategici usando minorenni per consegnare droga ai clienti | sgominato un gruppo criminale attivo a Pinerolo
Un traffico costante di stupefacenti e in precisi punti strategici. Attività di spaccio, quasi 200 quelle documentate, nei pressi delle scuole, vicino agli ospedali, nei pressi di strutture di cura per tossicodipendenti, della ferrovia. Cessioni e consegne di droga, prevalentemente cocaina, ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
