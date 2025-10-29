Spaccata in San Felice usato masso del cantiere | il ladro fermato in azione

Bologna, 29 ottobre 2025 –  Ha preso un masso e l’ha lanciato con violenza contro la vetrata di ingresso di un negozio. Poi è entrato, lasciando macchie di sangue sul pavimento e anche davanti alla porta di accesso, e ha provato a spaccare il registratore di cassa, sbattendolo per terra. Peccato, però, che siano arrivati i carabinieri a fermarlo prima che potesse riuscire a consumare il furto, finendo così in manette in flagranza per tentato furto. Un’altra spaccata all’ombra del cantiere del tram. Un’altra spaccata colpisce un’attività commerciale del centro storico, all’ombra del cantiere del tram in via San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

