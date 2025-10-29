South Park uscirà con uno speciale di Halloween su Trump che demolisce la Casa Bianca con Satana in versione umarell

La dissacrante serie animata torna a colpire il presidente americano, qui alle prese con la sua ossessione per le ristrutturazioni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - South Park uscirà con uno speciale di Halloween su Trump che demolisce la Casa Bianca (con Satana in versione umarell)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Comedy Central IT. . Uscita a 4 per Gesù. #SouthPark, ogni venerdì alle 22:00 su #ComedyCentralItalia (Sky 129 e Sky Glass 121) e in streaming su NOW - facebook.com Vai su Facebook

Alcuni bimbi in treno ripetono come un mantra la parola "Labubu" e cresce la sensazione di vivere nella puntata di "South Park" su questo tema. - X Vai su X

South Park: The End of Obesity, lo speciale in cui Cartman dimagrisce con l'Ozempic - Paramount+ ha svelato un video che preannuncia ciò che vedremo nel settimo speciale in streaming della celebre e dissacrante serie animata, che debutterà il 24 maggio negli Stati Uniti e in Canada, e ... Scrive tg24.sky.it

Il mondo di South Park sconvolto dall'AI nel teaser trailer del quinto speciale - South Park: Joining the Panderverse arriverà negli Stati Uniti su Paramount+ questo mese. Secondo comingsoon.it

South Park, il nuovo speciale prende in giro OnlyFans - La serie animata torna sulla piattaforma streaming con il suo sesto speciale, intitolato South Park (Non adatto ai bambini). Riporta comingsoon.it