South Park contro Donald Trump | nell’episodio di Halloween la demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca

La serie creata da Matt Stone e Trey Parker è tornata a prendere di mira il presidente degli Stati Uniti d'America nell'episodio di venerdì a tema Halloween. South Park torna più agguerrita che mai nei confronti di Donald Trump, obiettivo della serie tv animata di Trey Parker e Matt Stone anche in passato. Nell'episodio dedicato ad Halloween di quest'anno, South Park si concentrerà proprio su una recente decisione dell'amministrazione Trump alla Casa Bianca. South Park contro Donald Trump Il prossimo episodio di Halloween di South Park debutterà proprio venerdì 31 ottobre e questa volta prenderà di mira la demolizione dell'Ala Est della Casa Bianca avvenuta settimana scorsa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - South Park contro Donald Trump: nell’episodio di Halloween la demolizione dell’Ala Est della Casa Bianca

