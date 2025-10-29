Sostituzione dell’acquedotto In corso le asfaltature nelle strade di Massa Macinaia

E’ terminata nei giorni scorsi l’asfaltatura di via della Gianna a Massa Macinaia ed è in corso l’asfaltatura di via dei Sodini, mentre a seguire sarà riasfaltata anche via del Pergolone nella stessa frazione. I lavori per la posa di nuovo manto stradale vengono realizzati nei tratti che sono stati interessati dai lavori di sostituzione delle tubature dellacquedotto da parte di Acque e termineranno entro la settimana in corso. Un intervento importante grazie al quale sono state sostituiti oltre 1.500 metri di tubazioni, principalmente lungo via dei Sodini, ma anche alcuni tratti di via della Gianna e via del Pergolone per un investimento complessivo di oltre 900 mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

