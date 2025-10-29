Sostenibilità riciclo e creatività | Cial porta Ogni Lattina Vale al Lucca Comics&Games

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Dopo una stagione ricca di appuntamenti musicali ed eventi in tutta Italia, il progetto 'Ogni Lattina Vale', l'iniziativa di sensibilizzazione promossa in Italia da Cial (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) e parte del network internazionale Every Can Counts, approda al Lucca Comics&Games 2025, con un'attività speciale realizzata in collaborazione con Red Bull e Sistema Ambiente, l'azienda che gestisce i servizi di igiene urbana del territorio lucchese. Per questa edizione, l'iniziativa assume una veste altamente scenografica con quattro grandi installazioni metalliche ('Can Drop Zone') ispirate agli iconici elementi del Tetris, a un cuore e a una stella, che fungeranno da punti di raccolta per le lattine consumate durante il festival, trasformando il riciclo in un gesto collettivo e creativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, riciclo e creatività: Cial porta Ogni Lattina Vale al Lucca Comics&Games

