Una donazione per la Biblioteca Manfrediana di Faenza. E’ quella, pari a 70mila euro, che l’ Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi ha recentemente destinato per l’acquisto di nuovi arredi interni. Il sostegno economico arriva tramite l’ Otto per Mille. La Biblioteca Comunale Manfrediana è una delle istituzioni pubbliche che fu maggiormente colpita negli eventi calamitosi che interessarono la città nel maggio 2023. L’acqua distrusse oltre agli arredi anche circa 30mila volumi, causando danni agli impianti per oltre 1,2 milioni di euro. Nonostante la parziale inagibilità dei locali più danneggiati, la Biblioteca ha mantenuto l’operatività riaprendo le sale non colpite pochi mesi dopo l’alluvione, garantendo la continuità dei servizi culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno alla Manfrediana 70mila euro per gli arredi