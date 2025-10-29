Sosta a tempo sugli stalli del carico e scarico la giunta approva Al via la fase sperimentale
ANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha deciso oggi, mercoledì 29 ottobre, di iniziare una fase sperimentale di sosta a tempo negli stalli di carico e scarico delle zone Centro e Adriatico. La proposta è stata formulata dagli assessori alla Mobilità Giovanni Zinni e alle Attività economiche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
SFALCIO: ATTENZIONE AL DIVIETO DI SOSTA In ordine di tempo è successo più di recente a Vigne e a San Martino, ma è una situazione che purtroppo si ripete sempre più spesso: gli addetti arrivano nei vari parcheggi in cui sono programmati gli interven Vai su Facebook
Stalli blu attorno all’Umberto I di Siracusa. Gilistro: “troppi, la sosta nuovo costo per esigenze di sanità?” - “Attorno all’ospedale Umberto I di Siracusa la sosta è diventata, di fatto, un costo aggiuntivo anche per chi si reca lì per ricevere cure, per fare una visita specialistica o per assistere un familia ... Come scrive siracusanews.it
Sosta selvaggia a Empoli, nuovo piano. “Ecco 30 posti in più e controlli serratissimi” - Varato dall’amministrazione un nuovo piano di sosta per disciplinare il parcheggio in centro, dando una ... Riporta lanazione.it
Caccia ai park in centro in Ancona: 123 posti carico-scarico gratuiti per 90 minuti - Per il Comune, ad oggi, è l’unica valvola di sfogo per una città che annaspa alla ricerca ... Si legge su msn.com