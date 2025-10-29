Sospesa l' interdittiva antimafia alla società degli ' amici' e parenti dei Casalesi
Il Tar sospende l'efficacia dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta nei confronti della Gia Costruzioni Srl con sede a santa Maria Capua Vetere da cui emergerebbe il pericolo di permeabilità mafiosa dell'impresa. E’ quanto disposto dalla prima sezione del Tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
