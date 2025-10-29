Sospensioni dell' erogazione idrica in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna, dalle ore 22:00, di oggi, alle ore 06:00 di domani, giovedì 30 Ottobre, dei serbatoi a servizio dei Comuni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Comunicato dell'Acquedotto Lucano delle ore 11:25 di oggi 27 ottobre 2025. FORENZA: INTERO ABITATO. Per un guasto improvviso sulla condotta adduttrice, in corso la riparazione, potranno verificarsi cali di pressione e sospensioni dell'erogazione idrica d Vai su Facebook

A Grottolella, epicentro del sisma, continuano le sospensioni idriche - A Grottolella, uno dei due comuni epicentro della recente sequenza sismica insieme a Montefredane, revocato lo stato di allerta per il sisma, a preoccupare è la crisi idrica che da tempo mette in gino ... irpinianews.it scrive

Continuano le sospensioni dell’acqua: ecco dove - ha comunicato che, a causa della notevole e prolungata diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, sarà necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi ... Scrive irpinianews.it

Emergenza idrica ad Avellino, è allarme: in Baronia situazione critica - Ma al di là delle solite manovre di razionalizzazione della risorsa, ecco giungere anche la prima ... Si legge su ilmattino.it