Sorpreso dai carabinieri a spacciare in corso Indipendenza | denunciato 37enne

Cataniatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 37enne di Paternò per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’uomo è stato notato mentre si aggirava tra le auto in sosta lungo corso Indipendenza. Alla vista dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

