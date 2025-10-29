Sorpreso dai carabinieri a spacciare in corso Indipendenza | denunciato 37enne
I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 37enne di Paternò per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’uomo è stato notato mentre si aggirava tra le auto in sosta lungo corso Indipendenza. Alla vista dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
