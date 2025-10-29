Sono un carabiniere mi faccia entrare | ruba gioielli dal valore di 10 mila euro in casa di un' anziana arrestato

È accusato di truffa aggravata ai danni di un’anziana palermitana, utilizzando il "metodo del finto carabiniere". A finire nei guai un napoletano di 44 anni già noto alle forze dell'ordine. Individuato a Palermo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato. L'operazione è stata messa a segno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

