Sono tornato a casa prima per il poco traffico e ho trovato mia moglie a letto con l’amante È successo tutto adesso | il dramma di un ascoltatore in diretta a Radio Globo

“L’ascoltatore ha fatto la battuta, ma a me è successo davvero. Sono tornato a casa un’ora e mezza prima e ho trovato mia moglie a letto con un altro “. È iniziata così, con una confessione spiazzante, la telefonata che lunedì 27 ottobre ha lasciato senza parole i conduttori e gli ascoltatori di “Tutto Bloccato “, programma di Radio Globo. Un racconto in diretta del momento esatto in cui un matrimonio è finito, scatenato da una circostanza quasi banale: il poco traffico a Roma. Il programma, condotto da Roberta Marchetti e Roberto Marchetti, va in onda nella fascia oraria 16-19 e si basa molto sull’interazione con gli ascoltatori bloccati nel traffico della Capitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono tornato a casa prima per il poco traffico e ho trovato mia moglie a letto con l’amante. È successo tutto adesso”: il dramma di un ascoltatore in diretta a Radio Globo

