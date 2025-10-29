Sono convinta di non invecchiare di essere sempre figa e giovane Ma ho fatto un post e chiesto ‘quanti anni mi date?’ la risposta mi ha scioccata | lo sfogo di una tiktoker
Sta facendo il giro del web lo sfogo di una millennial su Tiktok. Il suo problema? La “ dismorfia ” legata all’età. Helen McPherson, questo il nome della protagonista dello sfogo, infatti non si “identifica” nell’età anagrafica che ha sui documenti. “Penso che in molti abbiano questo disturbo ma non se ne rendano conto “, spiega nello sfogo. “Penso che le altre persone stiano invecchiando, mentre io no. Penso di essere esente dal processo di invecchiamento”, continua. “Non è compiacimento, è come se mi calmassi e mi consolassi allo stesso tempo – dice ancora – Ho quasi l’incapacità di accettare che il mondo intorno a me mi percepisca come se avessi l’età che ho “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
