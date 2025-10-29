Sonic 4 | Indiscrezioni su titolo e trama del nuovo film

Il successo dei film ispirati al videogame Sonic è sotto gli occhi di tutti, e lo sviluppo di un quarto capitolo era da considerare una pura formalità. Ma cosa sappiamo di Sonic 4? Beh, a dire il vero, oltre alla data d’uscita fissata da Paramount Pictures – il 19 marzo 2027 – poco o nulla. In nostro aiuto in queste ore è arrivato il solito Daniel Richtman, la cui carriera come insider lo ha portato nel corso del tempo a costruirsi una carriera importante. Allora qual è la sua nuova indiscrezione su Sonic 4? Sfruttando l’enorme seguito tra social ed internet, il reporter ha anticipato che Sonic 4 – o Sonic the Hedgehog 4 come è stato segnalato fino ad oggi – sarà intitolato in realtà “ Sonic CD “, e sarà un omaggio al platform del 1993 intitolato Sonic the Hedgehog CD che, tra l’altro, introdusse la dinamica del viaggio nel tempo nel franchise. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

