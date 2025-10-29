Sondrio Festival | per la 39esima volta l’ambiente torna protagonista

Sondriotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lince che si muove furtiva nel verde e uno scoiattolo infreddolito avvolto nella neve sono i due testimonial della trentanovesima edizione di Sondrio Festival, la Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi, che tornerà dal 20 al 23 e dal 28 al 30 novembre. Due weekend dedicati alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

