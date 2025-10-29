Sondaggio Swg | Fratelli d’Italia vola al 31% opposizione in picchiata Conte e Schlein perdono terreno

Il partito di Giorgia Meloni consolida la sua leadership e allunga il passo sui rivali. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, Fratelli d’Italia cresce ancora, raggiungendo il 31,2% delle intenzioni di voto e ampliando il divario rispetto a un centrodestra in affanno e a un’opposizione che arretra. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle perdono consensi, mentre Forza Italia tallona da vicino la Lega. Il quadro politico che emerge dalle rilevazioni di ottobre mostra un partito di maggioranza in piena ascesa. Fratelli d’Italia, infatti, registra un ulteriore +0,2% rispetto alla scorsa settimana, rafforzando la sua posizione di forza e allontanando lo spettro di un sorpasso. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sondaggio Swg: Fratelli d’Italia vola al 31%, opposizione in picchiata. Conte e Schlein perdono terreno

