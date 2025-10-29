Sondaggi politici chi scende e chi vince | i numeri parlano chiaro
– Cambia ancora la geografia politica italiana, con un equilibrio che si sposta lentamente ma in modo costante. Fratelli d’Italia continua a crescere, consolidando la sua leadership con un vantaggio ormai strutturale sul Partito Democratico, che pure guadagna consensi. La Lega invece arretra, raggiunta da Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle rimane stabile. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio Lab21.01, che fotografa l’andamento delle principali forze politiche. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sondaggi politici elettorali: i partiti e la fiducia in Meloni e nel governo a tre anni dall'elezione nell'ultima indagine. Gli orientamenti di voto - X Vai su X
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 31,2%, male M5s e Lega ? Vai su Facebook
Sondaggi politici, salgono Fratelli d’Italia e Pd, scende la Lega: chi vince - Salgono Fratelli d'Italia e Partito democratico, con il primo largamente avanti sul secondo. Si legge su fanpage.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 31,2%, male M5s e Lega: come vanno i partiti - Fratelli d'Italia è al 31,2%, il Partito democratico si ferma al 22%. Segnala fanpage.it
Sondaggi politici, ecco quale leader guadagna più consensi - E sebbene il consenso per Meloni sembri aver toccato una soglia di saturazione, incapace dunque di attrarre nuovi elettori, i sondaggi politici continuano a segnalare piccoli ma costanti guadagni per ... Da money.it